РФ готовит провокации в Приднестровье, в местной газете на 2 мая уже подготовили обращение к Путину — ГУР Минобороны Украины

Об этом 1 мая в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным ГУР, непризнанное Приднестровье "продолжают готовить к войне с Украиной".

"Центральный материал газеты – "Официальное обращение жителей "ПМР" к президенту РФ [Владимиру] Путину". В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой России открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории "ПМР", – говорится в сообщении.

Вступать в вооруженные силы непризнанной "ПМР" призывают также иностранных граждан, добавили в ГУР.

Кроме того, газета Приднестровье" содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

"Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад", – отметила украинская разведка. – Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом".

Такими действиями РФ "может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы", резюмировали в ГУР Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)