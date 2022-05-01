РФ готовит провокации в Приднестровье, в местной газете на 2 мая уже подготовили обращение к Путину — ГУР Минобороны Украины

Об этом 1 мая в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
По данным ГУР, непризнанное Приднестровье "продолжают готовить к войне с Украиной".
"Центральный материал газеты – "Официальное обращение жителей "ПМР" к президенту РФ [Владимиру] Путину". В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой России открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории "ПМР", – говорится в сообщении.
Вступать в вооруженные силы непризнанной "ПМР" призывают также иностранных граждан, добавили в ГУР.
Кроме того, газета Приднестровье" содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".
"Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад", – отметила украинская разведка. – Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом".
Такими действиями РФ "может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы", резюмировали в ГУР Минобороны Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "ПМР" объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В ГУР Минобороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.
26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.
В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
По данным украинской разведки, РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить в этом Украину. В ГУР сообщили 28 апреля, что в Приднестровье объявили призыв мужчин на "специальные сборы".