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Лавров заявил, что Молдове нужно беспокоиться о будущем. Он утверждает, что страну "затягивают" в НАТО

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Лавров о Молдове: Они должны беспокоиться о своем собственном будущем
Лавров о Молдове: Они должны беспокоиться о своем собственном будущем
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Молдову "затягивают" в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос, стоит ли Молдове беспокоиться из-за войны РФ против Украины.

Российский МИД 29 апреля опубликовал расшифровку разговора в Facebook. 

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. Я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдове", – сказал Лавров. 

Глава МИД РФ рассуждал также о целях войны против Украины. 

"Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России", – заявил Лавров.

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе. Официально Москва не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на октябрь 2021 года, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

С тех пор России наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам практически во всех регионах страны, уничтожая в том числе гражданскую инфраструктуру, ООН официально подтвердила гибель 2,9 тыс. гражданских в Украине, но подчеркивает: реальные цифры значительно выше, так как в статистике не учтены данные из мест, где идут интенсивные бои, например Мариуполя, где, по оценке местных властей, погибли около 22 тыс. человек

Потери России, по данным Генштаба ВСУ, составляют 23 тыс. личного состава

На фоне войны России против Украины, в Приднестровье произошло несколько взрывов. Президент Молдовы Майя Санду в связи с этим 26 апреля созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, Сергей Лавров, война России против Украины
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