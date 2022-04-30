Лавров заявил, что Молдове нужно беспокоиться о будущем. Он утверждает, что страну "затягивают" в НАТО

Российский МИД 29 апреля опубликовал расшифровку разговора в Facebook.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. Я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдове", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ рассуждал также о целях войны против Украины.

"Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России", – заявил Лавров.