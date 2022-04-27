Вооруженные силы Молдовы в упадке. Санду анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны

Санду сказала, что Молдова сейчас остро ощущает последствия отсутствия инвестиций в армию Фото: Maia Sandu / Facebook

Санду заявила о необходимости инвестирования в военную инфраструктуры Молдовы. Сейчас стране, "как никогда", нужна современная армия, способная ответить на вызовы времени, сказала она.

Как пишет издание NewsMaker, Санду назвала это "инвестицией в безопасность и защиту" Молдовы. По ее словам, за последние 30 лет молдавская армия осталась без оснащения и военной техники и теперь страна "остро ощущает последствия".

"Сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор. Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем", – сказала она и анонсировала модернизацию вооруженных сил страны.

По мнению Санду, Молдова "должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил".