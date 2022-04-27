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Вооруженные силы Молдовы в упадке. Санду анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны

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Санду сказала, что Молдова сейчас остро ощущает последствия отсутствия инвестиций в армию
Санду сказала, что Молдова сейчас остро ощущает последствия отсутствия инвестиций в армию
Фото: Maia Sandu / Facebook

Вооруженные силы Молдовы за 30 лет недостаточного инвестирования пришли в упадок. Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила 27 апреля на церемонии по случаю 30-летия со дня образования Генерального штаба Национальной армии и Дню государственного флага страны, сообщает ее пресс-служба.

Санду заявила о необходимости инвестирования в военную инфраструктуры Молдовы. Сейчас стране, "как никогда", нужна современная армия, способная ответить на вызовы времени, сказала она.

Как пишет издание NewsMaker, Санду назвала это "инвестицией в безопасность и защиту" Молдовы. По ее словам, за последние 30 лет молдавская армия осталась без оснащения и военной техники и теперь страна "остро ощущает последствия".

"Сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор. Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем", – сказала она и анонсировала модернизацию вооруженных сил страны.

По мнению Санду, Молдова "должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил".

Контекст:

Санду стала президентом Молдовы в декабре 2020 года, победив на выборах тогдашнего президента страны Игоря Додона, которого считают пророссийским политиком.

Согласно рейтингу Global Fire Power 2022, армия Молдовы занимает 94-е место в мире среди 142 стран, чьи вооруженные силы оценивает сайт. По данным Global Fire Power, в составе сухопутных войск Молдовы 6 тыс. действующих военнослужащих, 12 тыс. резервистов. У страны нет военных кораблей, есть один транспортный военный самолет и два десятка вертолетов, четыре из которых – штурмовики. Также в распоряжении военных Молдовы 10 танков, 381 бронемашина, 25 ракетных установок, девять самоходных орудий и 69 пушек.

В связи с напряженностью в Приднестровье, которая началась на фоне войны России против Украины, Санду 26 апреля созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Молдова, инвестиции, армия, Приднестровье, Майя Санду, войска
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