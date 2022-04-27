Вооруженные силы Молдовы в упадке. Санду анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны

Санду заявила о необходимости инвестирования в военную инфраструктуры Молдовы. Сейчас стране, "как никогда", нужна современная армия, способная ответить на вызовы времени, сказала она.
Как пишет издание NewsMaker, Санду назвала это "инвестицией в безопасность и защиту" Молдовы. По ее словам, за последние 30 лет молдавская армия осталась без оснащения и военной техники и теперь страна "остро ощущает последствия".
"Сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор. Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем", – сказала она и анонсировала модернизацию вооруженных сил страны.
По мнению Санду, Молдова "должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил".
Санду стала президентом Молдовы в декабре 2020 года, победив на выборах тогдашнего президента страны Игоря Додона, которого считают пророссийским политиком.
Согласно рейтингу Global Fire Power 2022, армия Молдовы занимает 94-е место в мире среди 142 стран, чьи вооруженные силы оценивает сайт. По данным Global Fire Power, в составе сухопутных войск Молдовы 6 тыс. действующих военнослужащих, 12 тыс. резервистов. У страны нет военных кораблей, есть один транспортный военный самолет и два десятка вертолетов, четыре из которых – штурмовики. Также в распоряжении военных Молдовы 10 танков, 381 бронемашина, 25 ракетных установок, девять самоходных орудий и 69 пушек.
В связи с напряженностью в Приднестровье, которая началась на фоне войны России против Украины, Санду 26 апреля созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.