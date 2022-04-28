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В Приднестровье объявили призыв мужчин на "специальные сборы" – ГУР Минобороны

По данным украинской разведки, участвовать в "сборах", которые продлятся 90 дней, могут мужчины до 55 лет
По данным украинской разведки, участвовать в "сборах", которые продлятся 90 дней, могут мужчины до 55 лет
Фото: ua.depositphotos.com

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию, проводя призыв граждан на "специальные сборы". Об этом 28 апреля сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Отмечается, что так называемое министерство обороны "ПМР" рассылает письма местным властям с информацией о призыве. Одно из таких писем получила в свое распоряжение украинская разведка.

В письме сообщается о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Кроме того, отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

По данным украинской разведки, участвовать в "сборах", которые продлятся 90 дней, могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и материальное обеспечение, проживание и питание". В частности, им обещают платить от 2800 рублей "ПМР".

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер, отмечает ГУР.

В разведке обратили внимание, что письмо так называемого министерства обороны "ПМР" датировано 21 апреля.

"То есть до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", – подчеркивает ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/300532665591494


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Комментируя заявление оккупантов, глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным украинской разведки, РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, война, разведка, призыв, вторжение, война России против Украины, войска, мужчины, ГУР Минобороны Украины
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