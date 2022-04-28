В Приднестровье объявили призыв мужчин на "специальные сборы" – ГУР Минобороны

По данным украинской разведки, участвовать в "сборах", которые продлятся 90 дней, могут мужчины до 55 лет Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что так называемое министерство обороны "ПМР" рассылает письма местным властям с информацией о призыве. Одно из таких писем получила в свое распоряжение украинская разведка.

В письме сообщается о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Кроме того, отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

По данным украинской разведки, участвовать в "сборах", которые продлятся 90 дней, могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и материальное обеспечение, проживание и питание". В частности, им обещают платить от 2800 рублей "ПМР".

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер, отмечает ГУР.

В разведке обратили внимание, что письмо так называемого министерства обороны "ПМР" датировано 21 апреля.

"То есть до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", – подчеркивает ГУР.



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