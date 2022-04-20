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Верещук обвинила Молдову в недостаточной поддержке. В Молдове заявили, что она "сеет раздор"

 
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Верещук считает, что в Молдове войну не достаточно громко называют войной
Верещук считает, что в Молдове войну не достаточно громко называют войной
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 18 апреля в интервью Jurnal TV обвинила Молдову в том, что она слишком мало делает для Украины.

"[Президент Молдовы] Майя Санду недавно заявила, что готова, чтоб войска с Приднестровья вышли. То есть мы имеем в виду украинскую территорию. Она хочет, чтоб войска вошли в Украину, которая воюет сегодня с Россией. Это странная позиция. Я возможно неправильно трактовала ее слова? Может быть, нам нужно сделать заявление, чтобы мы поняли, что Молдова с Украиной? Что у нас есть общая проблема и общий враг? Что мы не боимся остаться без газа, потому что этот газ ничего не значит без людей. Что мы не боимся экономических проблем, потому что знаем, что за экономическими будут жертвы, будет война", – возмутилась она.

Также Верещук раскритиковала Молдову за подачу заявку в ЕС одновременно с Украиной, имея в виду, что Кишинев пытается извлечь выгоду из российско-украинской войны. 

"Молдова за украинской спиной, за спинами украинских женщин, которые стали жертвами изнасилований, украинских детей, которые стали калеками и просто не имеют будущего подала заявку в ЕС, пытаясь какую-то выгоду получить", – добавила министр.

Также она отметила, что почему-то "в Молдове войну не достаточно громко называют войной".

ВИДЕО
Видео: Ірина Верещук / YouTube

На критику Верещук ответил посол Молдовы в Украине Валериу Киверь в Facebook. Он считает, что ее слова относительно политики Кишинева не помогают двусторонним отношениям, а сеют раздор.

"Республика Молдова была с Украиной с первых дней войны – конкретными делами, а не добрыми словами. То же самое могут сказать десятки тысяч беженцев, которых до сих пор принимает наша страна. Заявления, основанные на эмоциях и оторванные от реальности, не помогут, а наоборот – сеют раздор. Только вместе мы сила", – написал он.

https://www.facebook.com/valeriu.chiveri/posts/5082065375181896

Контекст:

Молдова, несмотря на российскую агрессию, отказалась присоединяться к санкциям против РФ. Санду заявила, что Молдова зависима от энергоносителей из РФ и она не может оставить страну без природного газа и электричества.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил 3 апреля, что разочарован позицией Молдовы в вопросе введения санкций против России.

Также Молдова отказалась продавать Украине свои ненужные МиГ-29 и обїяснила это тем, что не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Молдова, Кишинев, Ирина Верещук, Майя Санду
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