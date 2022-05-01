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Кремль уже принял решение атаковать Молдову – The Times

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Приднестровье признано оккупированной территорией Молдовы
Приднестровье признано оккупированной территорией Молдовы
Фото: ЕРА (архив)

Руководство России намерено напасть на Молдову, чтобы открыть второй фронт против Украины. Об этом со ссылкой на данные украинских военных сообщила 1 мая британская The Times.

Собеседник отметил, что "ряд индикаторов" указывают на то, что "Кремль уже принял решение атаковать Молдову" и нападение может произойти "в ближайшем будущем".

The Times обращает внимание, что у армии Молдовы имеется "всего 3250 солдат".

Источник британского издания выразил мнение, что в случае, если РФ возьмет Молдову под свой контроль, российские оккупанты могут двинуться на Одессу с запада, а угроза для Украины "станет экзистенциальной".

Напряженность уже нарастает в так называемой "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР"), которая не признает власть Кишинева и управляется из России.

По данным британского издания, российские военные планируют осуществить высадку в Приднестровье воздушного десанта из оккупированного Крыма, но это идет вразрез с мнением спецслужб Запада, что у россиян недостаточно возможностей безопасно пролететь над Одесской областью с ее насыщенной системой противовоздушной обороны, пишет "Украинская правда".

По одной из версий, Россия попытается проделать задуманное к 9 мая и в этот день президент РФ Владимир Путин может признать независимость Приднестровья. Одновременно Москва может организовать беспорядки в Кишиневе.

The Times подчеркнула, что она не смогла независимо подтвердить полученную информацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что непризнанное Приднестровье "продолжают готовить к войне с Украиной" и там уже напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, в которой высказывается просьба "привлечь вооруженные силы "ПМР" в действиях армии РФ".

Контекст:

Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "ПМР" объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В ГУР Минобороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным украинской разведки, РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить в этом Украину. В ГУР сообщили 28 апреля, что в Приднестровье объявили призыв мужчин на "специальные сборы".

Теги: Россия, Одесса, Молдова, Приднестровье, война, Кремль, нападение, беспорядки, вторжение, Кишинев, спецслужбы, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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