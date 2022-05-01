Кремль уже принял решение атаковать Молдову – The Times

Собеседник отметил, что "ряд индикаторов" указывают на то, что "Кремль уже принял решение атаковать Молдову" и нападение может произойти "в ближайшем будущем".

The Times обращает внимание, что у армии Молдовы имеется "всего 3250 солдат".

Источник британского издания выразил мнение, что в случае, если РФ возьмет Молдову под свой контроль, российские оккупанты могут двинуться на Одессу с запада, а угроза для Украины "станет экзистенциальной".

Напряженность уже нарастает в так называемой "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР"), которая не признает власть Кишинева и управляется из России.

По данным британского издания, российские военные планируют осуществить высадку в Приднестровье воздушного десанта из оккупированного Крыма, но это идет вразрез с мнением спецслужб Запада, что у россиян недостаточно возможностей безопасно пролететь над Одесской областью с ее насыщенной системой противовоздушной обороны, пишет "Украинская правда".

По одной из версий, Россия попытается проделать задуманное к 9 мая и в этот день президент РФ Владимир Путин может признать независимость Приднестровья. Одновременно Москва может организовать беспорядки в Кишиневе.

The Times подчеркнула, что она не смогла независимо подтвердить полученную информацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что непризнанное Приднестровье "продолжают готовить к войне с Украиной" и там уже напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, в которой высказывается просьба "привлечь вооруженные силы "ПМР" в действиях армии РФ".