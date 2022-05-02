Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: В Киевской области в подвалах прячутся люди, которые из-за отсутствия связи не знают, что орки ушли

Гудаускас: Медкорпус выделил на Ворзель карету реанимобиля и бригаду. Каждый день есть вызовы Фото: Константин Кястутисович / Facebook

"Каждый день мне приходят сообщения, где могут быть люди в беде. Как правило, местная власть где-то в центре открыла волонтерские пункты, а работы по домам нет. Ее мы делаем. Медкорпус выделил нам на Ворзель карету реанимобиля и бригаду. Каждый день есть вызовы. Мы все еще находим людей, которые прячутся по подвалам и из-за отсутствия света и связи не знают, что орки ушли", – рассказал волонтер.

По его словам, в волонтерском штабе Ворзеля задействованы 37 человек разных специальностей, в том числе медики. Они собирают заявки, формируют списки и распределяют гуманитарную помощь.

"Кроме того, из Казахстана приехал мой знакомый пластический хирург, в ближайшее время он будет делать пластику детям, которые получили ранения лица. Так что дел [после освобождения Киевской области] меньше не становится. В местный роддом завезли медикаменты, всех врачей, кого знали, пригласили вернуться. Представляете, в нем во время оккупации родилось 15 детей. На территории стояли "Грады" – орки использовали медучреждение, как живой щит. Сотрудники все это время помогали роженицам, раненым, многим местным людям. Здание крепкое, и оно уцелело. Ему более 100 лет, стены по два метра толщиной. Фактически волонтеры заново запустили этот роддом", – сообщил Гудаускас.

По его словам, с этим роддомом возникла неприятная ситуация, поскольку власти Ирпеня решили его закрыть.

"Я считаю, это совсем неправильно, учитывая транспортные сложности, оставлять людей в Ворзеле совсем без медпомощи. Во время войны разве можно закрывать единственное медучреждение в населенном пункте, где много пожилых людей, где население пострадало от оккупации? Там же все есть. Если у вас нет возможности роддом содержать, волонтеры будут помогать лекарства привозить, оборудование, только оставьте врачей – они нужны людям в Ворзеле. Врачи хотят там работать, они же все в Ворзеле живут, в другую больницу переводиться – это ж надо решать проблемы с жильем и транспортом", – подчеркнул собеседник.

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