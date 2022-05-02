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В Бородянке спасли кота, который не мог спуститься с седьмого этажа разрушенного дома. Фоторепортаж

Сегодня 17.56
В Бородянке Киевской области с седьмого этажа девятиэтажного жилого дома, который был частично разрушен российскими оккупантами, с помощью автовышки спустили кота. Об этом в Telegram проинформировала 2 мая Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ведомство опубликовало фото и видео спасения животного, которое не могло спуститься вниз из-за обрушившейся лестничной площадки. В ГСЧС рассказали, что автовышку для спасения кота пригнали из другого города. На машине написано: "Ирпень".
Теги: ГСЧС, Ирпень, спасение, кошки, животное, Бородянка
 

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