В Хмельницкой области мужчина повесил кота, потому что тот ел из его тарелки

Правоохранители приехали в деревню к мужчине, поскольку несколько дней назад он был задействован в конфликте Фото: hm.npu.gov.ua

Отмечается, что правоохранители приехали в деревню Куча к мужчине, который несколько дней назад принял участие в конфликте. Когда полицейские пришли в его дом, увидели повешенного кота.

"Зайдя во двор, полицейские увидели на металлической перекладине повешенного кота. Хозяин объяснил, что проснувшись утром, увидел, как кот на столе ест из его тарелки. Это его возмутило, поэтому, по его словам, он так и поступил", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

За свой поступок мужчина может получить ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет.