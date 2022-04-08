Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам

Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая в Каннах (Франция).

"Очень почетно, что это будет сбор средств для Украины. Мои дорогие друзья из Европы и США, если вы хотите присоединиться к мероприятию, вы можете приобрести билеты – все средства будут направлены на благотворительность", – отмечается в публикации.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,2 млн.