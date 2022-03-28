Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.

"Мы собрали $10 тыс., и эти средства будут перечислены украинскому благотворительному фонду Happy Paw, организации UAnimals, "Парку XII Місяців" и Николаевскому зоопарку", – говорится в сообщении.
От имени кота-блогера авторы страницы поблагодарили подписчиков за помощь в сборе денег.
"Ваш вклад бесценен – благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине", – написано на странице кота Степана.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. После нападения РФ на Украину они вместе с котом переехали во Францию. У Степана также есть свой блог в TikTok.
Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,2 млн.