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28 марта, 2022
 
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Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.

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Кот Степан до войны жил в Харькове
Кот Степан до войны жил в Харькове
Фото: loveyoustepan / Instagram

Переехавший во Францию после нападения РФ на Украину вместе с хозяевами украинский кот-блогер Степан стал волонтером. Об этом 28 марта сообщается на странице кота-блогера в Instagram.

"Мы собрали $10 тыс., и эти средства будут перечислены украинскому благотворительному фонду Happy Paw, организации UAnimals, "Парку XII Місяців" и Николаевскому зоопарку", – говорится в сообщении.

От имени кота-блогера авторы страницы поблагодарили подписчиков за помощь в сборе денег.

"Ваш вклад бесценен  благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине", – написано на странице кота Степана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. После нападения РФ на Украину они вместе с котом переехали во Францию. У Степана также есть свой блог в TikTok.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,2 млн.

Теги: Франция, помощь, война России против Украины, животное, кот Степан
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