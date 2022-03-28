Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.

"Мы собрали $10 тыс., и эти средства будут перечислены украинскому благотворительному фонду Happy Paw, организации UAnimals, "Парку XII Місяців" и Николаевскому зоопарку", – говорится в сообщении.

От имени кота-блогера авторы страницы поблагодарили подписчиков за помощь в сборе денег.

"Ваш вклад бесценен – благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине", – написано на странице кота Степана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

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