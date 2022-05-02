"Выдержала две мировые войны". Оккупанты уничтожили Лисичанскую гимназию

В ОВА сообщили, что огонь полностью уничтожил более чем 100-летний памятник архитектуры Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014 году, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", – процитировал Гайдай выпускницу гимназии Яну Гончаренко.

1 мая после прицельного обстрела в гимназии начался пожар, здание горело несколько часов.

"Огонь полностью уничтожил более чем 100-летний памятник архитектуры. Ее построили в конце ХIХ века, гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие вузы страны", – сообщил глава ОВА.

Гайдай пообещал восстановить гимназию после победы.

"Прежде всего, Лисичанская гимназия – это люди, профессиональный коллектив учителей и талантливых детей. Вместе сможем все!" – заверил он.

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