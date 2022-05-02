"Выдержала две мировые войны". Оккупанты уничтожили Лисичанскую гимназию

"Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014 году, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", – процитировал Гайдай выпускницу гимназии Яну Гончаренко.
1 мая после прицельного обстрела в гимназии начался пожар, здание горело несколько часов.
"Огонь полностью уничтожил более чем 100-летний памятник архитектуры. Ее построили в конце ХIХ века, гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие вузы страны", – сообщил глава ОВА.
Гайдай пообещал восстановить гимназию после победы.
"Прежде всего, Лисичанская гимназия – это люди, профессиональный коллектив учителей и талантливых детей. Вместе сможем все!" – заверил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.