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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выдержала две мировые войны". Оккупанты уничтожили Лисичанскую гимназию

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В ОВА сообщили, что огонь полностью уничтожил более чем 100-летний памятник архитектуры
В ОВА сообщили, что огонь полностью уничтожил более чем 100-летний памятник архитектуры
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В результате обстрелов оккупационными войсками РФ в Луганской области сгорела Лисичанская гимназия. Об этом 2 мая сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014 году, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", – процитировал Гайдай выпускницу гимназии Яну Гончаренко.

1 мая после прицельного обстрела в гимназии начался пожар, здание горело несколько часов.

"Огонь полностью уничтожил более чем 100-летний памятник архитектуры. Ее построили в конце ХIХ века, гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие вузы страны", – сообщил глава ОВА.

Гайдай пообещал восстановить гимназию после победы.

"Прежде всего, Лисичанская гимназия – это люди, профессиональный коллектив учителей и талантливых детей. Вместе сможем все!" – заверил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/149052340967491


Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Теги: Украина, пожар, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, архитектура, выпускники
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