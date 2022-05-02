Из-за блокировки портов российскими оккупантами Украина может потерять десятки миллионов тонн собранного урожая – Зеленский

"На сегодняшний день перекрыты все порты, заблокирован морской путь для экспорта нашей пищевой продукции, в целом нашей пищевой промышленности, в целом нашей металлургии. Это не просто риски, риски уже прошли. Сегодня это будет большая трагедия для пищевой безопасности Европы и в принципе мира – Азии и стран Африки, где Украина всегда была гарантированным надежным партнером. Это большая проблема, ценовая политика будет высокой на пищевую продукцию, мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн урожая, который уже собран", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет разблокировать свои морские пути, чтобы не позволить России вызвать продовольственный кризис в ряде стран Европы и мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)