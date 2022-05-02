Из-за блокировки портов российскими оккупантами Украина может потерять десятки миллионов тонн собранного урожая – Зеленский

"На сегодняшний день перекрыты все порты, заблокирован морской путь для экспорта нашей пищевой продукции, в целом нашей пищевой промышленности, в целом нашей металлургии. Это не просто риски, риски уже прошли. Сегодня это будет большая трагедия для пищевой безопасности Европы и в принципе мира – Азии и стран Африки, где Украина всегда была гарантированным надежным партнером. Это большая проблема, ценовая политика будет высокой на пищевую продукцию, мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн урожая, который уже собран", – отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина хочет разблокировать свои морские пути, чтобы не позволить России вызвать продовольственный кризис в ряде стран Европы и мира.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.