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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Лавров перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. В Израиле скандал, а в Москве молчат

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Зеленский: Останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию?
Зеленский: Останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию?
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам 68-го дня полномасштабного вторжения РФ в Украину прокомментировал антисемитские высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Обращение Зеленского опубликовано на его странице в Facebook.

Лавров 1 мая итальянской телекомпании "Медиассет" сравнил Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже имел еврейские корни. В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба. 

"Если у этого государства когда-то и было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность. Вчера, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы у Гитлера была еврейская кровь. Как вообще такое можно было сказать накануне годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Израиле по этому поводу "конечно, большой скандал". 

"Но никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком яру вблизи Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. А поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию? Останутся ли отношения с Россией прежними? Потому что это все не случайно. Не случайны слова российского министра иностранных дел – "великого знатока гитлеризма", – добавил Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/544149810472845/

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В дальнейшем власти РФ неоднократно оправдывали свое вторжение якобы наличием в Украине "нацистской власти".

8 марта Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Израиль, Сергей Лавров, антисемитизм, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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