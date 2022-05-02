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Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь". В Израиле возмущены

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Лавров: Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи
Лавров: Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи
Фото: EPA

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил украинского президента Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже имел еврейские корни. Израиль возмущен такими заявлениями.

1 мая на сайте МИД РФ появился текст интервью Лаврова итальянской телекомпании "Медиассет". В интервью он заявил о "милитаристах и нацистах, которые пышно расцветают на территории современной Украины".

Когда ведущий напомнил, что по мнению Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей, Лавров решил сравнить украинского президента с Гитлером.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил глава российского МИД.

Подобные высказывания вызвали резкую критику со стороны Израиля. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в Twitter назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – сказал он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В дальнейшем власти РФ неоднократно оправдывали свое вторжение наличием в Украине "нацистской власти".

8 марта Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Израиль, Адольф Гитлер, нацизм, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, евреи, Яир Лапид
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