Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь". В Израиле возмущены

1 мая на сайте МИД РФ появился текст интервью Лаврова итальянской телекомпании "Медиассет". В интервью он заявил о "милитаристах и нацистах, которые пышно расцветают на территории современной Украины".

Когда ведущий напомнил, что по мнению Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей, Лавров решил сравнить украинского президента с Гитлером.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил глава российского МИД.

Подобные высказывания вызвали резкую критику со стороны Израиля. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в Twitter назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – сказал он.

* * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * . — * * - Yair Lapid * (@yairlapid) May 2, 2022