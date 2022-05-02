МИД Украины: Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит

Лавров (на фото) сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот якобы "тоже имел еврейскую кровь" Фото: EPA

Он прокомментировал высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью итальянской телекомпании "Медиассет".

Когда ведущий напомнил, что, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, так называемая денацификация Украины бессмысленна, так как он сам еврей, Лавров решил сравнить его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил глава российского МИД.

По словам Кулебы, "министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит".

"Его гнусные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия преисполнена ненавистью к другим народам", – отметил глава украинского МИД.

Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022

Высказывания Лаврова уже вызвали резкую критику со стороны Израиля. Так, министр иностранных дел Яир Лапид в Twitter назвал слова главы МИД РФ "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – подчеркнул Лапид.

Из-за "возмутительных высказываний" Лаврова МИД Израиля вызвал посла РФ для разъяснительной беседы, сообщила пресс-служба ведомства.