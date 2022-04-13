Россия – единственная страна, которая нуждается в денацификации – МИД Латвии

"После просмотра стольких ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в настоящей денацификации, – это Российская Федерация", – написал он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла 10 апреля, что только в Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек.

Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.