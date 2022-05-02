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Ермак о заявлении Лаврова: Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не скрывают это

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В Израиле раскритиковали заявление Лаврова
В Израиле раскритиковали заявление Лаврова
Фото: ЕРА

Российские власти перестали скрывать свой антисемитизм. Об этом 2 мая в Telegram написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о "еврейской крови" президента Украины Владимира Зеленского.

"Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр". Теперь глава МИД РФ Сергей Лавров сравнивает Владимира Зеленского с [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером, убившим 6 млн евреев. Ведь, по мнению Лаврова, "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи", – отметил Ермак.

По его мнению, таким образом власти РФ "пытаются объяснить свою чепуху о "денацификации" Украины".

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должна оставаться без ответа", – подчеркнул Ермак.

В Израиле раскритиковали заявление Лаврова.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В дальнейшем власти РФ неоднократно оправдывали свое вторжение наличием в Украине "нацистской власти".

8 марта Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом.

Теги: Россия, Украина, Израиль, нацизм, Сергей Лавров, антисемитизм, Владимир Зеленский, евреи, нацисты, Бабий Яр, Андрей Ермак
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