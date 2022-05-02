Ермак о заявлении Лаврова: Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не скрывают это

"Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр". Теперь глава МИД РФ Сергей Лавров сравнивает Владимира Зеленского с [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером, убившим 6 млн евреев. Ведь, по мнению Лаврова, "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи", – отметил Ермак.

По его мнению, таким образом власти РФ "пытаются объяснить свою чепуху о "денацификации" Украины".

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должна оставаться без ответа", – подчеркнул Ермак.

В Израиле раскритиковали заявление Лаврова.