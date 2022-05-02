"Путин решил мстить одесским детям". Среди погибших в результате ракетного удара по Одессе есть несовершеннолетний

Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".

"Действительно, пока защитники Одессы с 2014 года уничтожают оккупантов на фронте, [президент РФ Владимир] Путин решил мстить одесским детям. И не только детям, а и семьям беженцев с востока нашего государства. Предварительно подтверждена информация, что есть погибшие и раненые люди. Есть информация, что среди погибших есть ребенок 13 лет. Более детально будем рассказывать позже", – сказал Братчук, подчеркнув, что Одесса и область – регион, где сохраняется угроза ракетных ударов.

По информации оперативного командования "Юг", ракета попала в жилое помещение, где находилось в момент атаки пять человек.

"15-летний парень погиб, еще один несовершеннолетний ребенок с ранениями доставлен в больницу, ему оказывается помощь. С другими лицами, находившимися в здании, работают психологи Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

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