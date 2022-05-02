"Путин решил мстить одесским детям". Среди погибших в результате ракетного удара по Одессе есть несовершеннолетний

Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".
"Действительно, пока защитники Одессы с 2014 года уничтожают оккупантов на фронте, [президент РФ Владимир] Путин решил мстить одесским детям. И не только детям, а и семьям беженцев с востока нашего государства. Предварительно подтверждена информация, что есть погибшие и раненые люди. Есть информация, что среди погибших есть ребенок 13 лет. Более детально будем рассказывать позже", – сказал Братчук, подчеркнув, что Одесса и область – регион, где сохраняется угроза ракетных ударов.
По информации оперативного командования "Юг", ракета попала в жилое помещение, где находилось в момент атаки пять человек.
"15-летний парень погиб, еще один несовершеннолетний ребенок с ранениями доставлен в больницу, ему оказывается помощь. С другими лицами, находившимися в здании, работают психологи Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – годовщина трагедии 2 мая 2014 года. В тот день в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.
С 22.00 вчерашнего дня и до 5.00 утра 3 мая Одессе действует комендантский час. По данным Госбюро расследований, диверсанты готовили 2 мая провокации в Одессе. ГБР задержало группу из 12 таких диверсантов. Также ГБР сообщало сегодня о задержании доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением титушек и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.
С утра сегодня районе Одессы сбили два вражеских беспилотника. Кроме того, оккупанты нанесли третий в течение недели ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, который расположен в нескольких десятках километров от города, рядом с курортной Затокой.
В 18.33 в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, она длилась менее 30 минут. После этого стало известно о ракетном ударе по Одессе. Попадания есть в объект гражданской инфраструктуры и религиозный объект, сообщали в оперативном командовании "Юг". В военной администрации проинформировали, что есть жертвы. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что речь идет в частности о церкви УПЦ Московского патриархата – удар снес крышу здания. Он связывает атаку на город с годовщиной трагедии 2 мая.