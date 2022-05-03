Герасимов был на Донбассе, РФ добилась там минимального прогресса – Пентагон

В Пентагоне не смогли подтвердить, что Герасимов был ранен в ходе боевых действий в Украине Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в оборонном ведомстве США, сообщило агентство Reuters вечером 2 мая.

Собеседник журналистов говорит, что речь идет о Донбассе, но ранее сообщалось, что Герасимов находился в районе Изюма (это город на юго-западе Харьковской области, находится примерно в 30 км от админграницы с Донецкой областью). Украинские силы обороны, сообщил представитель Пентагона на брифинге 2 мая, в направлении Харькова "проделали отличную работу", чтобы оттеснить оккупантов. Чиновника цитирует сайт оборонного ведомства США

Представитель Пентагона также рассказал журналистам, что Россия "в лучшем случае" минимально продвинулась на востоке Украины.

"Они не добиваются того прогресса, которого планировали добиться, и этот прогресс неравномерный и постепенный", – сообщил он.

По оценке минобороны США, Россия добилась "незначительных успехов" к востоку от Изюма и Попасной, но этот прогресс был ничтожным.

"То, что мы видели в Попасной, не отличается от того, что мы видели в других населенных пунктах на Донбассе. [Россияне] наступают, объявляют о победе, а затем выводят свои войска только для того, чтобы позволить украинцам вернуть их обратно", – пояснил он.