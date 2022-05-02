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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава генштаба России был на востоке Украины, но успел выехать до украинской атаки – СМИ

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По данным СМИ, Герасимов находился в Изюме
По данным СМИ, Герасимов находился в Изюме
Фото: EPA

Начальник генштаба России Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины. Однако он успел уехать до того, как украинские военные атаковали российские позиции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как рассказал украинский чиновник, официальные лица Украины узнали о визите Герасимова, но не успели поймать его. Когда украинские силы начали атаку на позицию, которую он посетил, – в подконтрольном России городе Изюм Харьковской области – он уже уехал в Россию.

Тем не менее около 200 солдат, в том числе как минимум один генерал, были убиты, заявил украинский чиновник на условиях анонимности.

Два чиновника США, которые говорили на условиях анонимности, подтвердили, что генерал Герасимов последние пару дней находился на востоке Украины, но не располагал информацией о нападении на российскую базу. 

Как отмечают журналисты, присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовой крайне необычно и происходит на фоне растущего беспорядка в российских войсках. Западные официальные лица и аналитики говорят, что испытывают проблемами тылового обеспечения и координации между своими войсками, в то же время сталкиваясь с упорным ожесточенным сопротивлением со стороны украинцев.

Контекст:

Герасимов, по сообщениям СМИ, прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении в Харьковской области.

30 апреля ВСУ нанесли удар по командным пунктам российских военных в Харьковской области, ликвидировав, по предварительной информации, несколько сотен оккупантов, рассказал 30 апреля в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович. "По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", – сказал он.

Информацию об уничтожении на изюмском направлении пункта управления российских оккупантов вместе с личным составом, а также военной техникой, подтвердили в МВД.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter 1 мая, что украинские военные попали в штаб 2-й армии российских оккупантов, где находилась ставка Герасимова. "Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава", – написал Геращенко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, война России против Украины, Генштаб РФ, Валерий Герасимов
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