Глава генштаба России был на востоке Украины, но успел выехать до украинской атаки – СМИ

Как рассказал украинский чиновник, официальные лица Украины узнали о визите Герасимова, но не успели поймать его. Когда украинские силы начали атаку на позицию, которую он посетил, – в подконтрольном России городе Изюм Харьковской области – он уже уехал в Россию.

Тем не менее около 200 солдат, в том числе как минимум один генерал, были убиты, заявил украинский чиновник на условиях анонимности.

Два чиновника США, которые говорили на условиях анонимности, подтвердили, что генерал Герасимов последние пару дней находился на востоке Украины, но не располагал информацией о нападении на российскую базу.

Как отмечают журналисты, присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовой крайне необычно и происходит на фоне растущего беспорядка в российских войсках. Западные официальные лица и аналитики говорят, что испытывают проблемами тылового обеспечения и координации между своими войсками, в то же время сталкиваясь с упорным ожесточенным сопротивлением со стороны украинцев.