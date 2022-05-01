В МВД Украины опровергли информацию о ранении начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

"У нас есть подтверждение того, что он действительно там был, в районе Изюма, но подтверждения того, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен", – сказал Андрусив.
Он отметил, что сейчас основные силы России сосредотачиваются в том числе у Изюма в направлении Славянска, они хотят окружить украинские войска, которые размещены на Донбассе.
По его словам, россияне также проводят неудачные попытки наступления в Запорожской области, пытаются удерживать контроль возле Херсона.
В числе хороших новостей Андрусив отметил, что ВСУ постепенно освобождают север Харьковской области, "колоссальные потери" захватчиков, а также "какие-то непонятные, мистические вещи в Белгороде".
О ранении Герасимова заявил сегодня со ссылкой на "инсайдера в РФ" экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Герасимов, по сообщениям СМИ, прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении в Харьковской области.
30 апреля ВСУ нанесли удар по командным пунктам российских военных в Харьковской области, ликвидировав, по предварительной информации, несколько сотен оккупантов, рассказал 30 апреля в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович. "По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", – сказал он.
Информацию об уничтожении на изюмском направлении пункта управления российских оккупантов вместе с личным составом, а также военной техникой, подтвердили в МВД.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter 1 мая, что украинские военные попали в штаб 2-й армии российских оккупантов, где находилась ставка Герасимова. "Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава", – написал Геращенко.