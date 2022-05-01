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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МВД Украины опровергли информацию о ранении начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

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У МВД Украины уже есть подтверждения, что Герасимов не был ранен
У МВД Украины уже есть подтверждения, что Герасимов не был ранен
Фото: vpk.name

В МВД Украины не подтверждают информацию о том, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов был ранен под Изюмом Харьковской области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, сообщил "Укринформ".

"У нас есть подтверждение того, что он действительно там был, в районе Изюма, но подтверждения того, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен", – сказал Андрусив.

Он отметил, что сейчас основные силы России сосредотачиваются в том числе у Изюма в направлении Славянска, они хотят окружить украинские войска, которые размещены на Донбассе.

По его словам, россияне также проводят неудачные попытки наступления в Запорожской области, пытаются удерживать контроль возле Херсона.

В числе хороших новостей Андрусив отметил, что ВСУ постепенно освобождают север Харьковской области, "колоссальные потери" захватчиков, а также "какие-то непонятные, мистические вещи в Белгороде".

О ранении Герасимова заявил сегодня со ссылкой на "инсайдера в РФ" экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Герасимов, по сообщениям СМИ, прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении в Харьковской области.

30 апреля ВСУ нанесли удар по командным пунктам российских военных в Харьковской области, ликвидировав, по предварительной информации, несколько сотен оккупантов, рассказал 30 апреля в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович. "По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", – сказал он.

Информацию об уничтожении на изюмском направлении пункта управления российских оккупантов вместе с личным составом, а также военной техникой, подтвердили в МВД.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter 1 мая, что украинские военные попали в штаб 2-й армии российских оккупантов, где находилась ставка Герасимова. "Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава", – написал Геращенко.

Теги: Изюм, Харьковская область, война России против Украины, Валерий Герасимов, ранение, Виктор Андрусив
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