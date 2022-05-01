В МВД Украины опровергли информацию о ранении начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

У МВД Украины уже есть подтверждения, что Герасимов не был ранен Фото: vpk.name

"У нас есть подтверждение того, что он действительно там был, в районе Изюма, но подтверждения того, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен", – сказал Андрусив.

Он отметил, что сейчас основные силы России сосредотачиваются в том числе у Изюма в направлении Славянска, они хотят окружить украинские войска, которые размещены на Донбассе.

По его словам, россияне также проводят неудачные попытки наступления в Запорожской области, пытаются удерживать контроль возле Херсона.

В числе хороших новостей Андрусив отметил, что ВСУ постепенно освобождают север Харьковской области, "колоссальные потери" захватчиков, а также "какие-то непонятные, мистические вещи в Белгороде".

О ранении Герасимова заявил сегодня со ссылкой на "инсайдера в РФ" экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

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