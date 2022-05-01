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В Белгородской области раздались взрывы, местные власти заявили о "пожаре на объекте минобороны". Фото, видео

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По неподтвержденной информации СМИ, горит склад боеприпасов
По неподтвержденной информации СМИ, горит склад боеприпасов
Фото: Жесть Белгород / Telegram

Во второй половине дня 1 мая в российских соцсетях появились сообщения о крупном пожаре под Белгородом. Местные жители слышали звуки взрывов. СМИ пишут о пожаре на складе боеприпасов.

По данным канала "Жесть Белгород", взрывы были слышны в районе населенного пункта Томаровка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ" на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

По его словам, есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает.

На месте работают подразделения МЧС и представители местных властей.

"Радио Свобода" пишет, что, по некоторым сообщениям, произошел взрыв на складе боеприпасов в районе Томаровки, к западу от Белгорода.

Контекст:

Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.

27 апреля в Белгородской области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

Кроме того, после начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна.

Теги: Россия, пожар, взрыв, Белгород, боеприпасы, Белгородская область, взрывы
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