В Белгородской области раздались взрывы, местные власти заявили о "пожаре на объекте минобороны". Фото, видео

По данным канала "Жесть Белгород", взрывы были слышны в районе населенного пункта Томаровка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ" на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

По его словам, есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает.

На месте работают подразделения МЧС и представители местных властей.

"Радио Свобода" пишет, что, по некоторым сообщениям, произошел взрыв на складе боеприпасов в районе Томаровки, к западу от Белгорода.