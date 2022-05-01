В Белгородской области раздались взрывы, местные власти заявили о "пожаре на объекте минобороны". Фото, видео

По данным канала "Жесть Белгород", взрывы были слышны в районе населенного пункта Томаровка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ" на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.
По его словам, есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает.
На месте работают подразделения МЧС и представители местных властей.
"Радио Свобода" пишет, что, по некоторым сообщениям, произошел взрыв на складе боеприпасов в районе Томаровки, к западу от Белгорода.
В соцсетях появились видео местных жителей, на которых виден столб дыма в Томаровке Белгородской области. Предположительно, был взорван склад боеприпасов. Власти пока не прокомментировали информацию. Мост в районе происшествия перекрыт.— Журнал DOXA (@doxa_journal) May 1, 2022
Видео: соцсетиhttps://t.co/8TnhN1KAd5 pic.twitter.com/2nD8gk1LDF
Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".
В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.
Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.
27 апреля в Белгородской области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.
Кроме того, после начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна.