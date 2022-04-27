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В Белгородской области РФ ночью загорелся склад боеприпасов – губернатор

Гладков заявил, что "открытое горение пожара" ликвидировано
Гладков заявил, что "открытое горение пожара" ликвидировано
Фото: EPA (архив)

В Белгородской области РФ ночью 27 апреля загорелся склад боеприпасов. Об этом в Telegram написал губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, ночью прозвучало несколько взрывов.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", – написал он.

Позже Гладков заявил, что "открытое горение пожара" ликвидировано.

"Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет", – говорится в сообщении.

Контекст:

Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.

Теги: Россия, боеприпасы, Белгородская область, война России против Украины
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