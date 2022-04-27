В Белгородской области РФ ночью загорелся склад боеприпасов – губернатор

По словам Гладкова, ночью прозвучало несколько взрывов.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", – написал он.

Позже Гладков заявил, что "открытое горение пожара" ликвидировано.

"Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет", – говорится в сообщении.