В Курской области, недалеко от границы Украины, обрушился железнодорожный мост

Местные власти сообщили, что ветку использовали для "товарных составов" Фото: kursk-izvestia.ru

По его словам, сегодня примерно в 11.20 на 67-м километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор выявили "частичное обрушение конструкций моста".

На месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП.

"Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", – отметил Старовойт.

Поврежденные пути находятся вблизи от украинской границы, отмечает УНИАН.

Скриншот: unian.net

12 апреля в РФ был поврежден мост и железнодорожные пути в Белгородской области, в районе населенного пункта Шебекино, сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.



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