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Папа Франциск: Орбан сказал мне, что у РФ есть план, что война против Украины закончится 9 мая

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Папа Франциск призвал сделать все возможное, чтобы остановить войну, которую РФ начала против Украины
Папа Франциск призвал сделать все возможное, чтобы остановить войну, которую РФ начала против Украины
Фото: EPA

Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, планирует завершить войну до 9 мая. Об этом в интервью Corriere della Sera, опубликованном 3 мая, рассказал папа римский Франциск, ссылаясь на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам понтифика, Орбан об этом ему рассказал на встрече.

Франциск выразил надежду, что так оно и будет – война прекратится в ближайшее время.

Потому что теперь война между РФ и Украиной – это "не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины порт в Черном море", подчеркнул папа римский.

Франциск отметил, что "настроен пессимистично" в отношении войны между странами, но, по его словам, нужно сделать все возможное, чтобы ее остановить.

Понтифик также заявил, что просил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.

В Генштабе ВСУ получили информацию, что в вооруженных силах РФ ведется пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне. 

В то же время телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

Теги: Россия, Крым, Украина, Одесса, папа римский, Ватикан, война, Венгрия, Донбасс, Виктор Орбан, Франциск, вторжение, война России против Украины, интервью, премьер-министр, порт, встреча
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