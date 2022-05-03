Папа Франциск: Орбан сказал мне, что у РФ есть план, что война против Украины закончится 9 мая

Папа Франциск призвал сделать все возможное, чтобы остановить войну, которую РФ начала против Украины Фото: EPA

По словам понтифика, Орбан об этом ему рассказал на встрече.

Франциск выразил надежду, что так оно и будет – война прекратится в ближайшее время.

Потому что теперь война между РФ и Украиной – это "не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины порт в Черном море", подчеркнул папа римский.

Франциск отметил, что "настроен пессимистично" в отношении войны между странами, но, по его словам, нужно сделать все возможное, чтобы ее остановить.

Понтифик также заявил, что просил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.

В Генштабе ВСУ получили информацию, что в вооруженных силах РФ ведется пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции.