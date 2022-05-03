Папа Франциск: Орбан сказал мне, что у РФ есть план, что война против Украины закончится 9 мая

По словам понтифика, Орбан об этом ему рассказал на встрече.
Франциск выразил надежду, что так оно и будет – война прекратится в ближайшее время.
Потому что теперь война между РФ и Украиной – это "не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины порт в Черном море", подчеркнул папа римский.
Франциск отметил, что "настроен пессимистично" в отношении войны между странами, но, по его словам, нужно сделать все возможное, чтобы ее остановить.
Понтифик также заявил, что просил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.
В Генштабе ВСУ получили информацию, что в вооруженных силах РФ ведется пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне.
В то же время телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".
На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.