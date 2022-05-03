Папа Франциск заявил, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили

Папа Франциск опасается, что Путин "не может и не хочет проводить встречу прямо сейчас" Фото: EPA

Понтифик, который совершил визит в посольство РФ, когда началась война, рассказал, что через 20 дней после нападения России на Украину попросил главу ватиканской дипломатии кардинала Паролина направить послание Путину о готовности поехать в Москву.

Но ответа в Ватикане не получили до сих пор, отметил Франциск. Папа римский опасается, что Путин "не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас".

В то же время Франциск сказал, что пока не планирует визит в Украину. По мнению папы римского, сначала он должен поехать в Москву и встретиться с Путиным.