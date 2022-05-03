Папа Франциск заявил, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили

Понтифик, который совершил визит в посольство РФ, когда началась война, рассказал, что через 20 дней после нападения России на Украину попросил главу ватиканской дипломатии кардинала Паролина направить послание Путину о готовности поехать в Москву.
Но ответа в Ватикане не получили до сих пор, отметил Франциск. Папа римский опасается, что Путин "не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас".
В то же время Франциск сказал, что пока не планирует визит в Украину. По мнению папы римского, сначала он должен поехать в Москву и встретиться с Путиным.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".
На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.