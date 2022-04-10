Папа Франциск: Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и снова воевать

"Вскоре будем обращаться к Богородице молитвой "Ангел Господний". Именно Ангел Господний сказал Марии во время Благовещения: "Нет ничего невозможного у Бога". Нет ничего невозможного у Бога. Как и сделать так, чтобы прекратилась война, которой не видно конца. Война, которая каждый день ставит перед нашими глазами бесчеловечные массовые убийства и беспощадные акты жестокости, совершенные против беззащитного гражданского населения. Молимся об этом", – заявил он.
Папа призвал отложить в сторону оружие.
"Отложите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие; но не для того, чтобы перезарядить оружие и снова воевать, нет! Перемирие для того, чтобы дойти до мира через настоящие переговоры", – заявил Франциск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Папа римский 20 марта призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
13 марта он призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. 27 марта Франциск призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".