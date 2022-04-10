Папа Франциск: Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и снова воевать

Франциск: Нет ничего невозможного у Бога. Как и сделать так, чтобы прекратилась война Фото: EPA

"Вскоре будем обращаться к Богородице молитвой "Ангел Господний". Именно Ангел Господний сказал Марии во время Благовещения: "Нет ничего невозможного у Бога". Нет ничего невозможного у Бога. Как и сделать так, чтобы прекратилась война, которой не видно конца. Война, которая каждый день ставит перед нашими глазами бесчеловечные массовые убийства и беспощадные акты жестокости, совершенные против беззащитного гражданского населения. Молимся об этом", – заявил он.

Папа призвал отложить в сторону оружие.

"Отложите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие; но не для того, чтобы перезарядить оружие и снова воевать, нет! Перемирие для того, чтобы дойти до мира через настоящие переговоры", – заявил Франциск.

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