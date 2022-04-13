Кулеба подтвердил приглашение Зеленского для папы Франциска посетить Украину

"Беседа с секретарем по связям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Благодарен папе Франциску за его молитвы. Подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Его Святейшеству посетить Украину и принести украинскому народу луч света в эти темные времена", – написал Кулеба.
Spoke with Secretary for Relations with States of the Holy See Archbishop Paul Richard Gallagher. Grateful to Pope Francis for his prayers. Reiterated @ZelenskyyUa’s invitation for His Holiness to visit Ukraine and bring the Ukrainian people a ray of light amid these dark times.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2022
О возможном визите в Киев папа Франциск заявил 2 апреля.
Зеленский рассказывал, что 22 марта во время разговора с папой римским приглашал его посетить Украину "в это самое ответственное время". Как отмечает Reuters, также Франциска в Украину приглашали мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
Еще до вторжения России, в декабре 2021 года, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в ближайшее время может посетить Украину.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".
На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.