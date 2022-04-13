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Кулеба подтвердил приглашение Зеленского для папы Франциска посетить Украину

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О возможном визите в Киев папа Франциск заявил 2 апреля
О возможном визите в Киев папа Франциск заявил 2 апреля
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля провел разговор с секретарем по связям с государствами Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

"Беседа с секретарем по связям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Благодарен папе Франциску за его молитвы. Подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Его Святейшеству посетить Украину и принести украинскому народу луч света в эти темные времена", – написал Кулеба.

О возможном визите в Киев папа Франциск заявил 2 апреля.

Зеленский рассказывал, что 22 марта во время разговора с папой римским приглашал его посетить Украину "в это самое ответственное время". Как отмечает Reuters, также Франциска в Украину приглашали мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Еще до вторжения России, в декабре 2021 года, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в ближайшее время может посетить Украину.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

Теги: Киев, Украина, папа римский, Ватикан, МИД Украины, Франциск, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, президент, визит
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