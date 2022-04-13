Кулеба подтвердил приглашение Зеленского для папы Франциска посетить Украину

"Беседа с секретарем по связям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Благодарен папе Франциску за его молитвы. Подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Его Святейшеству посетить Украину и принести украинскому народу луч света в эти темные времена", – написал Кулеба.

Spoke with Secretary for Relations with States of the Holy See Archbishop Paul Richard Gallagher. Grateful to Pope Francis for his prayers. Reiterated @ZelenskyyUa’s invitation for His Holiness to visit Ukraine and bring the Ukrainian people a ray of light amid these dark times. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2022

О возможном визите в Киев папа Франциск заявил 2 апреля.

Зеленский рассказывал, что 22 марта во время разговора с папой римским приглашал его посетить Украину "в это самое ответственное время". Как отмечает Reuters, также Франциска в Украину приглашали мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Еще до вторжения России, в декабре 2021 года, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в ближайшее время может посетить Украину.