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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Мы продолжаем заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали"

Ермак: Украина делает все, чтобы забрать наших [гражданских] людей и военных
Ермак: Украина делает все, чтобы забрать наших [гражданских] людей и военных
Фото: president.gov.ua

Украина продолжит проводить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя Донецкой области, в частности – из комбината "Азовсталь". Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram 3 мая.

Она напомнил, что 156 человек, эвакуированных с "Азовстали", прибыли в Запорожье 3 мая.

"Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей. Хочу подтвердить, что мы продолжаем заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали". Украина делает все, чтобы забрать наших [гражданских] людей и военных", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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