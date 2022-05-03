Вопреки гуманитарному праву, с "Азовстали" не было эвакуировано ни одного раненого – полк "Азов"

"Призываем к продолжению режима тишины и срочной эвакуации людей в город Запорожье! Также отмечаем: до сих пор не был эвакуирован ни один из раненых защитников Мариуполя, что противоречит международному гуманитарному праву", – говорится в сообщении.
В "Азове" отметили, что накануне с целью эвакуации из-под завалов "Азовстали" достали и отправили на подконтрольную украинским властям территорию "около сотни граждан, среди которых пожилые люди и дети".
"Подчеркиваем: на территории завода в подвалах под завалами все еще находятся люди! Оккупанты со вчерашнего дня продолжают обстрел этих территорий, что крайне опасно для здоровья и жизни гражданских людей", – подчеркнули украинские военные.
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В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.