Вопреки гуманитарному праву, с "Азовстали" не было эвакуировано ни одного раненого – полк "Азов"

"Призываем к продолжению режима тишины и срочной эвакуации людей в город Запорожье! Также отмечаем: до сих пор не был эвакуирован ни один из раненых защитников Мариуполя, что противоречит международному гуманитарному праву", – говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что накануне с целью эвакуации из-под завалов "Азовстали" достали и отправили на подконтрольную украинским властям территорию "около сотни граждан, среди которых пожилые люди и дети".

"Подчеркиваем: на территории завода в подвалах под завалами все еще находятся люди! Оккупанты со вчерашнего дня продолжают обстрел этих территорий, что крайне опасно для здоровья и жизни гражданских людей", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500.