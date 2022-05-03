В РФ печатают печати и штампы для больниц, ЗАГСов, школ Мариуполя – украинская разведка

"В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками. На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – отметили в сообщении.

По данным ГУР, оккупанты планируют в июне выпустить подобные штампы для временно оккупированного Херсона.

Украинская разведка сообщила, что сейчас в Мариуполе оккупанты уничтожают следы своих зверств.

"Для этого в городе с 15 апреля работают три мобильных крематория. Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", – добавили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



