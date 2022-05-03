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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ печатают печати и штампы для больниц, ЗАГСов, школ Мариуполя – украинская разведка

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На заказанных штампах написано: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация", сообщили в ГУР МО
На заказанных штампах написано: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация", сообщили в ГУР МО
Фото: depositphotos.com

Ряд частных предприятий Ростовской области получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационной администрации Мариуполя Донецкой области. Об этом 3 мая сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками. На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – отметили в сообщении.

По данным ГУР, оккупанты планируют в июне выпустить подобные штампы для временно оккупированного Херсона.

Украинская разведка сообщила, что сейчас в Мариуполе оккупанты уничтожают следы своих зверств.

"Для этого в городе с 15 апреля работают три мобильных крематория. Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", – добавили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидают, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Мариуполь, разведка, Минобороны, война России против Украины, больницы, печать, крематорий
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