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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После вторжения в Украину российская армия стала значительно слабее – британская разведка

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По данным британской разведки, восстановление вооруженных сил РФ будет усложнено санкциями Запада
По данным британской разведки, восстановление вооруженных сил РФ будет усложнено санкциями Запада
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

После вторжения в Украину российская армия стала значительно слабее. Об этом со ссылкой на данные британской разведки 3 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании.

"Российские вооруженные силы сейчас значительно слабее – как материально, так и концептуально – в результате вторжения в Украину. Их восстановление будет усложнено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать свои вооруженные силы", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, с 2005-го по 2018 год РФ удвоила свой оборонный бюджет для развития воздушных, наземных и морских сил.

"Однако модернизация не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную силу в решающее преимущество", – подчеркнули в минобороны Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полтомасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. В России войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, разведка, ВСУ, война России против Украины, спецоперация
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