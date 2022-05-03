После вторжения в Украину российская армия стала значительно слабее – британская разведка

"Российские вооруженные силы сейчас значительно слабее – как материально, так и концептуально – в результате вторжения в Украину. Их восстановление будет усложнено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать свои вооруженные силы", – говорится в сообщении.
По данным британской разведки, с 2005-го по 2018 год РФ удвоила свой оборонный бюджет для развития воздушных, наземных и морских сил.
"Однако модернизация не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную силу в решающее преимущество", – подчеркнули в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 3, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полтомасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. В России войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских оккупантов.