"Чернобаевка-18". Арестович сообщил об уничтожении склада боеприпасов российских оккупантов

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд", – написал Арестович.

Подробной информации об уничтожении позиций противника советник главы Офиса президента не предоставил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.