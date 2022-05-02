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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чернобаевка-18". Арестович сообщил об уничтожении склада боеприпасов российских оккупантов

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Украинские военные регулярно наносят удары по аэродрому под Чернобаевкой
Украинские военные регулярно наносят удары по аэродрому под Чернобаевкой
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов под Чернобаевкой Херсонской области. Об этом 2 мая в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд", – написал Арестович.

Подробной информации об уничтожении позиций противника советник главы Офиса президента не предоставил.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5424517464278956

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины, Чернобаевка
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