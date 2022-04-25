ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тут полный пизд...ц. Наших тупо пачками убивают". СБУ опубликовала переписку выжившего под Чернобаевкой оккупанта

Российский военный рассказал в переписке брату о больших потерях в Украине
Российский военный рассказал в переписке брату о больших потерях в Украине
Фото: depositphotos.com

СБУ опубликовала в Facebook переписку российского военного, который воюет в Украине, со своим братом. Солдат рассказал о больших потерях армии России, особенно в районе Чернобаевки Херсонской области.

"Тут полный пизд...ц. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы куда не придем, нас тут же с воздуха кроют. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – пишет он.

Брат военного удивляется его словам и говорит, что по телевизору сообщают об успехах российской армии и что Киев возьмут к 9 мая.

"Какой нах...й Киев? Я сейчас в Белозерке, мы только несколько недель назад отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Там не одно БТГ осталось навсегда. А наши долбо...бы говорят, что это все потому, что мы плохо укрепились", – жалуется оккупант.

Напоследок военный просит брата присмотреть за супругой и маленьким ребенком, так как не уверен, что останется в живых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/345197574373826

Контекст:

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами под свой командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают заводить туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, война, Херсонская область, война России против Украины, российские военные, Чернобаевка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (124681)
2
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (84518)
3
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (70203)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (45288)
5
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (43718)
6
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (39203)
7
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (26758)
8
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26371)
 
 
 
 