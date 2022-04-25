"Тут полный пизд...ц. Наших тупо пачками убивают". СБУ опубликовала переписку выжившего под Чернобаевкой оккупанта

"Тут полный пизд...ц. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы куда не придем, нас тут же с воздуха кроют. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – пишет он.

Брат военного удивляется его словам и говорит, что по телевизору сообщают об успехах российской армии и что Киев возьмут к 9 мая.

"Какой нах...й Киев? Я сейчас в Белозерке, мы только несколько недель назад отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Там не одно БТГ осталось навсегда. А наши долбо...бы говорят, что это все потому, что мы плохо укрепились", – жалуется оккупант.

Напоследок военный просит брата присмотреть за супругой и маленьким ребенком, так как не уверен, что останется в живых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)