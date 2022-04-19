"Нет, вы не убиваете гражданских и детей! Вы фашистов убиваете, бл...дь, поверь мне!" СБУ обнародовала перехват разговора оккупанта с матерью

В СБУ отметили, что россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным Фото: Служба безпеки України / Facebook

Женщина призывает сына "не терять боевой дух".

"Ты бы только видел, что они там творят, ты знаешь, вы делаете великое дело. Запомни и всем передай", – говорит она.

Оккупант в ответ ей рассказывает, что российская армия убивает мирное население Украины. "Что мы делаем? Убиваем гражданских, детей, бл...дь..." – отмечает он.

Мать не согласилась с сыном.

"Нет, вы не убиваете гражданских и детей!.. Вы фашистов убиваете, бл...дь, поверь мне!" – заявила она.

Россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах, отметили в СБУ, комментируя этот перехват.

"Российские СМИ вбили в ее голову, что у них "великое дело в Украине", и она искренне в это верит. Теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам. Но для всех зомбированных хотим напомнить: уже более 20 тыс. российских военных заплатили за это своей жизнью", – подчеркнули в СБУ.

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