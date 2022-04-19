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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нет, вы не убиваете гражданских и детей! Вы фашистов убиваете, бл...дь, поверь мне!" СБУ обнародовала перехват разговора оккупанта с матерью

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В СБУ отметили, что россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным
В СБУ отметили, что россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины 19 апреля обнародовала в Facebook запись разговора российского оккупанта с матерью, которая убеждает сына-захватчика, что он "делает правое дело".

Женщина призывает сына "не терять боевой дух". 

"Ты бы только видел, что они там творят, ты знаешь, вы делаете великое дело. Запомни и всем передай", – говорит она. 

Оккупант в ответ ей рассказывает, что российская армия убивает мирное население Украины. "Что мы делаем? Убиваем гражданских, детей, бл...дь..." – отмечает он. 

Мать не согласилась с сыном. 

"Нет, вы не убиваете гражданских и детей!.. Вы фашистов убиваете, бл...дь, поверь мне!" – заявила она. 

Россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах, отметили в СБУ, комментируя этот перехват. 

"Российские СМИ вбили в ее голову, что у них "великое дело в Украине", и она искренне в это верит. Теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам. Но для всех зомбированных хотим напомнить: уже более 20 тыс. российских военных заплатили за это своей жизнью", – подчеркнули в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/718783585961329/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно результатам опроса "Левада-центра", обнародованного 31 марта, 81% россиян поддерживают нападение на Украину. Половина россиян испытывают гордость за РФ в связи с войной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины, мать, российские оккупанты
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