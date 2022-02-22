"Сделают из нас мясо. Нах...й вы нас сюда послали?" СБУ обнародовала записи разговоров боевиков "ЛДНР". Аудио

"На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население, обсуждают накопление российских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова", удивляются, что Вооруженные силы Украины не ведутся на провокационные обстрелы боевиков, подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения)", – говорится в релизе.
В ходе одного из разговоров упоминается попадание в "пограничную будку" России.
"Ты в курсе, что в России пограничную будку какую-то расп...здякали? Молодцы. Молодцы. Ну а что сделаешь?" – говорит один из собеседников.
ФСБ РФ заявила тогда, что снаряд выпустили с территории Украины, а в штабе операции Объединенных сил опровергли сообщение.
Также боевики говорили о том, в каких условиях воюют. В частности, один из них рассказывал об отсутствии воды и еды.
"Ни воды, ни жрать. Да просто даже холодной воды нет. Руки моем. Либо дождевая, либо в луже вода", – сказал один из них.
"Никто ничего не знает. Вообще, патронов, ничего не выдали, не кормят вторые сутки. Вон то, что тормозок – тянем его еле-еле. "Вам все выдадут, вам все выдадут..." Мы говорим: "Мы что здесь, для мяса?" – "Родина сказала: надо". Какая нах...й Родина? Сделают из нас мясо и все... Ой, боже (вздыхает). Да нах...й вы нас сюда посылали?" – говорит еще один из боевиков.
В релизе СБУ сказано, что эти разговоры сотрудники спецслужбы получили в ходе контрразведывательной работы в Донецкой и Луганской областях. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на Донбассе, подчеркивается в релизе.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.