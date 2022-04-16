"Враг пытается выдать себя за СБУ". В Госспецсвязи предупредили об опасных рассылках от имени спецслужбы

В сообщениях просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. На самом же деле это вирусная программа.
Основные цели врага, как пояснили в Госспецсвязи – в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.
"Мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого типа. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!" – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госспецсвязи 16 апреля сообщили также о нейтрализации ряда масштабных DDoS-атак на сайты органов власти.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.