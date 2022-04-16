"Враг пытается выдать себя за СБУ". В Госспецсвязи предупредили об опасных рассылках от имени спецслужбы

Сообщения со ссылками якобы от СБУ приходят в популярные мессенджеры Фото: depositphotos.com

В сообщениях просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. На самом же деле это вирусная программа.

Основные цели врага, как пояснили в Госспецсвязи – в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

"Мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого типа. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!" – говорится в сообщении.

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