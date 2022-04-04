СБУ в Киеве разоблачила группу информаторов спецслужб РФ и два центра рассылки "деструктивных" смс украинским военным

В частности, по информации пресс-центра, была обезврежена группа информаторов спецслужб РФ.

"Наши сотрудники установили местонахождение "штаб-квартиры" вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, завербованный представителями так называемых "Л/ДНР". В состав группы входили участники одной из пророссийских организаций. Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники Вооруженных сил Украины и дислокации блокпостов теробороны в Киевской области", – говорится в сообщении.

Также задержанные распространяли в соцсетях призывы в поддержку российских оккупантов, сообщили в СБУ.

"По оперативным данным, после выполнения этих задач куратор из спецслужб РФ планировал "эвакуировать" информаторов на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей", – добавили в пресс-центре.

Кроме этого, задержан работник одной из городских больниц, агитировавший медперсонал помогать российским оккупантам, в том числе данными по дислокации украинских военных подразделений. По данным следствия, он был завербован представителями российских спецслужб.

"Кураторы "гарантировали" коллаборанту назначение на руководящую должность в оккупационной администрации, которую враг планировал создать в Киеве", – говорится в сообщении.

Также СБУ прекратила деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров в Киевской области.

"Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных смс украинским военным и представителям местных властей. Сообщения содержали угрозы, призывы к капитуляции и сотрудничеству с оккупантами", – проинформировали в спецслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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