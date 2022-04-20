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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Командование получило провизию и съ...балось". СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупанта

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Российский оккупант заявил, что по возвращении в РФ готов написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру
Российский оккупант заявил, что по возвращении в РФ готов написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты жалуются, что командование бросило их без провизии, не обеспечив пути к отступлению. Некоторые даже планируют жаловаться в военную прокуратуру. Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного с его братом, обнародованный Службой безопасности Украины.

Мужчина на записях рассказывает, что российские командиры дают приказы стрелять по всем гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.

"Приехал наш полкан, который был раньше. Мы спрашиваем: "Что делать, у нас нет оружия, ничего?.. Здесь БТР катаются". Он говорит: "Еб...шьте всех гражданских. Кто не уйдет – всех еб...шьте", – говорится на записях.

Солдат также пожаловался, что их забыли на трое суток в лесу без воды и еды.

"Мы три дня вообще без ни х...я сидели. Наше командование – они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше нас бросило и съ...балось. И мы даже не знаем, где они", – добавил он.

Военнослужащий заявил, что по возвращении готов написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1383104305445009/

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, война, война России против Украины, российские оккупанты
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