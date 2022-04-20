"Командование получило провизию и съ...балось". СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупанта

Российский оккупант заявил, что по возвращении в РФ готов написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру Фото: depositphotos.com

Мужчина на записях рассказывает, что российские командиры дают приказы стрелять по всем гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.

"Приехал наш полкан, который был раньше. Мы спрашиваем: "Что делать, у нас нет оружия, ничего?.. Здесь БТР катаются". Он говорит: "Еб...шьте всех гражданских. Кто не уйдет – всех еб...шьте", – говорится на записях.

Солдат также пожаловался, что их забыли на трое суток в лесу без воды и еды.

"Мы три дня вообще без ни х...я сидели. Наше командование – они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше нас бросило и съ...балось. И мы даже не знаем, где они", – добавил он.

Военнослужащий заявил, что по возвращении готов написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру России.

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