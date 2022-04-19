За работу на российских оккупантов задержаны два сотрудника "Укрзалізниці" – СБУ

В "Укрзалізниці" рассказали, за что задержали ее сотрудников Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Во время спецоперации СБУ задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги, который был завербован оккупантами. Другого предателя схватили в Киеве. Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзалізниці", – сказано в сообщении.

В "Укрзалізниці" информацию о задержаниях подтвердили. По данным компании, представитель Донецкой железной дороги по заданию оккупантов собирал информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины и дислокации блокпостов, а сотрудник центрального офиса призывал коллег поддержать агрессора в его войне против Украины, "в частности, производил массовую рассылку враждебной агитации на мессенджеры работников предприятия".

"Кроме того, во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" рассказали, что сотрудников уже уволили, им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и они взяты под стражу.

"Укрзалізниця" и дальше будет способствовать всем правоохранительным органам для выявления таких случаев. Кроме того, аппарат директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзалізниця" будет проводить собственные мероприятия по выявлению коллаборантов", – заявили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)