В Днепре выявлена "спящая" диверсионная группа ФСБ – СБУ

В СБУ отметили, что группу диверсантов "законсервировали" в 2015 году Фото: ЕРА

"Спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей. Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность. Агенты сообщили следствию, что их группа была сформирована еще в 2015 году и сразу была "законсервирована", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, диверсанты "время от времени выполняли отдельные поручения ФСБ".

"А недавно враг активизировал их работу и приказал усиленно следить за объектами критической и военной инфраструктуры, а также поджечь помещения патриотических общественных организаций для формирования в росСМИ выгодной "картинки", – объяснили в украинской спецслужбе.

В СБУ рассказали, что среди последних задач диверсантов – проникнуть в ряды местной территориальной обороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на легенду, СБУ своевременно их разоблачила", – подчеркнули в украинской спецслужбе.

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