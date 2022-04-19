В Днепре выявлена "спящая" диверсионная группа ФСБ – СБУ

"Спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей. Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность. Агенты сообщили следствию, что их группа была сформирована еще в 2015 году и сразу была "законсервирована", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, диверсанты "время от времени выполняли отдельные поручения ФСБ".
"А недавно враг активизировал их работу и приказал усиленно следить за объектами критической и военной инфраструктуры, а также поджечь помещения патриотических общественных организаций для формирования в росСМИ выгодной "картинки", – объяснили в украинской спецслужбе.
В СБУ рассказали, что среди последних задач диверсантов – проникнуть в ряды местной территориальной обороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.
"Несмотря на легенду, СБУ своевременно их разоблачила", – подчеркнули в украинской спецслужбе.
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2 апреля в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что правоохранители за месяц задержали около 600 диверсантов.