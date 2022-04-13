Трое граждан РФ переправляли в Украину диверсантов, им сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

"В течение 2021–2022 годов граждане РФ организовали схему незаконной переправки граждан Российской Федерации через государственную границу Украины для диверсионной деятельности против военных подразделений Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Также они регулярно передавали в РФ сведения, которые могли навредить суверенитету и территориальной целостности Украины. Поселившись в Киеве, подозреваемые подыскивали граждан Украины, которые открывали в банках на свое имя счета, и перечисляли на них средства. Также они снабжали их баллонами с краской – вероятно, для нанесения маркировок", – сообщили в ведомстве.

Завербованные украинцы помогали россиянам передвигаться по территории Украины, отметили в Офисе генпрокурора.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли банковские карты, средства связи и носители для хранения информации.

Граждан РФ подозревают в незаконном пересечении государственной границы Украины и подделке официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Они арестованы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)