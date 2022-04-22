Россия набирает для войны с Украиной психически больных юношей – перехват СБУ

Оккупант сам напомнил о своей проблеме с психикой Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

"Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей. В одном из перехваченных СБУ разговоров слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами", – говорится в сообщении.

На записи, опубликованной украинской спецслужбой, оккупант упоминает о своих "психических расстройствах" и говорит, что он спокойный, "как маньяк, как серийный убийца, как Чикатило".

"У тебя наверное, психика не туда пошла", – говорит в ответ мать оккупанта.

"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины. Простить это невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают", – заявили в СБУ.

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