Россия набирает для войны с Украиной психически больных юношей – перехват СБУ

"Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей. В одном из перехваченных СБУ разговоров слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами", – говорится в сообщении.
На записи, опубликованной украинской спецслужбой, оккупант упоминает о своих "психических расстройствах" и говорит, что он спокойный, "как маньяк, как серийный убийца, как Чикатило".
"У тебя наверное, психика не туда пошла", – говорит в ответ мать оккупанта.
"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины. Простить это невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают", – заявили в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время масштабного вторжения.
Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.
Принудительная мобилизация продолжается также во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, там оккупанты заставляют идти воевать местных жителей и подростков, участвующих в "патриотических клубах".