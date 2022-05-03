Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали около 400 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских военных.

Другие потери оккупантов составили:

танки – 1062 (+14);

боевые бронированные машины (ББМ) – 2567 (+48);

артиллерийские системы – 475 (+16);

РСЗО – 162 (+10);

средства ПВО – 80;

самолеты – 194;

вертолеты – 155;

автомобильная техника и автоцистерны – 1843 (+19);

корабли/катера – 10 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20);

специальная техника – 38;

крылатые ракеты – 84.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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