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Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали около 400 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских военных
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали около 400 российских оккупантов. Об этом 3 мая в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских военных.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1062 (+14);
  • боевые бронированные машины (ББМ) – 2567 (+48);
  • артиллерийские системы – 475 (+16);
  • РСЗО – 162 (+10);
  • средства ПВО – 80;
  • самолеты – 194;
  • вертолеты – 155;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1843 (+19);
  • корабли/катера – 10 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20);
  • специальная техника – 38;
  • крылатые ракеты – 84.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/308177864828632

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России
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