Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали около 400 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили около 24 200 российских военных.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 1062 (+14);
- боевые бронированные машины (ББМ) – 2567 (+48);
- артиллерийские системы – 475 (+16);
- РСЗО – 162 (+10);
- средства ПВО – 80;
- самолеты – 194;
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1843 (+19);
- корабли/катера – 10 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20);
- специальная техника – 38;
- крылатые ракеты – 84.
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)