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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только три из 14 эвакуационных автобусов с мариупольцами доехали до подконтрольной Украине территории – Бойченко

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Сегодня в Мариуполе, по данным городских властей, остаются более 100 тыс. человек
Сегодня в Мариуполе, по данным городских властей, остаются более 100 тыс. человек
Фото: ЕРА

Только три из 14 эвакуационных автобусов с жителями Мариуполя Донецкой области доехали до подконтрольной Украине территории. Судьба пассажиров остальных 11 автобусов пока неизвестна. Об этом 3 мая в эфире телемарафона заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда мы объявили и российская сторона согласилась на эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили три локации, но приехали только в две локации 14 автобусов, а в Украину доехали только три. Мы понимаем, что куда-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья – на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись, теряются они в этих фильтрационных центрах, к сожалению", – рассказал Бойченко.

По словам мэра, оккупанты создали в Мариуполе и вокруг города четыре фильтрационных центра, в которых проверяют украинцев, которые едут на подконтрольную украинскому правительству территорию Украины.

"Жители ждут месяц, больше месяца этой фильтрации. Если ты так или иначе связан с госслужбой, муниципальной службой, то получаешь два месяца, две недели тюрьмы – как они это определяют, я не знаю", – сказал Бойченко.

Он также сообщил, что сегодня должна состояться эвакуация 2 тыс. жителей Мариуполя из оккупированного Бердянска Запорожской области.

"Они уже две недели ждут эту эвакуацию, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались до подконтрольной части нашего государства – города Запорожья. Сейчас колонна движется в направлении Запорожья, продолжается эта эвакуация... Ждем, что она все-таки состоится", – рассказал он.

По данным мэра Мариуполя, на сегодняшний день в Мариуполе остались более 100 тыс. человек, из них около 200 жителей города – на территории завода "Азовсталь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. Сегодня, 3 мая, эвакуированные приехали в Запорожье.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, оккупация, Мариуполь, эвакуация, автобус, украинцы, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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