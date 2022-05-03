Только три из 14 эвакуационных автобусов с мариупольцами доехали до подконтрольной Украине территории – Бойченко

Сегодня в Мариуполе, по данным городских властей, остаются более 100 тыс. человек Фото: ЕРА

"Когда мы объявили и российская сторона согласилась на эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили три локации, но приехали только в две локации 14 автобусов, а в Украину доехали только три. Мы понимаем, что куда-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья – на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись, теряются они в этих фильтрационных центрах, к сожалению", – рассказал Бойченко.

По словам мэра, оккупанты создали в Мариуполе и вокруг города четыре фильтрационных центра, в которых проверяют украинцев, которые едут на подконтрольную украинскому правительству территорию Украины.

"Жители ждут месяц, больше месяца этой фильтрации. Если ты так или иначе связан с госслужбой, муниципальной службой, то получаешь два месяца, две недели тюрьмы – как они это определяют, я не знаю", – сказал Бойченко.

Он также сообщил, что сегодня должна состояться эвакуация 2 тыс. жителей Мариуполя из оккупированного Бердянска Запорожской области.

"Они уже две недели ждут эту эвакуацию, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались до подконтрольной части нашего государства – города Запорожья. Сейчас колонна движется в направлении Запорожья, продолжается эта эвакуация... Ждем, что она все-таки состоится", – рассказал он.

По данным мэра Мариуполя, на сегодняшний день в Мариуполе остались более 100 тыс. человек, из них около 200 жителей города – на территории завода "Азовсталь".

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