Мэр Мариуполя: Идут тяжелые бои на территории "Азовстали". Связи с защитниками нет

"Сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости – "Азовстали". Наши храбрые ребята обороняют эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по ней из тяжелой артиллерии, танков, авиации, корабли подошли и тоже стреляют по ней. Также надо понимать, что там сейчас находится местное население, мирные жители. Их там сегодня сотни, которые еще два месяца назад пришли туда и ждут спасения", – сказал мэр.
По его словам, в укрытиях "Азовстали" также есть дети.
"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит, в безопасности они или нет. Вчера еще была связь, а сегодня, к сожалению, не могу ничего прокомментировать", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что российские оккупанты смогли прорваться на комбинат "Азовсталь". Издание напомнило, что оккупанты второй день штурмуют территорию завода. В подземельях остаются гражданские лица и военные, защищающие "Азовсталь".
"В среду россияне прорвались на завод, который бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет", – пишет "Украинская правда".
Спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге 4 мая сообщил, что РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", были попытки штурмовых действий, пишет "Интерфакс-Украина".
"РФ продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Были попытки штурмовых действий. Периодически продолжаются артиллерийские, ракетно-бомбовые удары с авиации", – заявил он.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.
В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.
По состоянию на 3 мая из Мариуполя в Запорожье эвакуировали 156 человек, сообщала Верещук.