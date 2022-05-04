Мэр Мариуполя: Идут тяжелые бои на территории "Азовстали". Связи с защитниками нет

"Сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости – "Азовстали". Наши храбрые ребята обороняют эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по ней из тяжелой артиллерии, танков, авиации, корабли подошли и тоже стреляют по ней. Также надо понимать, что там сейчас находится местное население, мирные жители. Их там сегодня сотни, которые еще два месяца назад пришли туда и ждут спасения", – сказал мэр.

По его словам, в укрытиях "Азовстали" также есть дети.

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит, в безопасности они или нет. Вчера еще была связь, а сегодня, к сожалению, не могу ничего прокомментировать", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что российские оккупанты смогли прорваться на комбинат "Азовсталь". Издание напомнило, что оккупанты второй день штурмуют территорию завода. В подземельях остаются гражданские лица и военные, защищающие "Азовсталь".

"В среду россияне прорвались на завод, который бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет", – пишет "Украинская правда".

Спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге 4 мая сообщил, что РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", были попытки штурмовых действий, пишет "Интерфакс-Украина".

"РФ продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Были попытки штурмовых действий. Периодически продолжаются артиллерийские, ракетно-бомбовые удары с авиации", – заявил он.