ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мариуполя: Идут тяжелые бои на территории "Азовстали". Связи с защитниками нет

На "Азовстали" находятся гражданские лица и украинские военные
На "Азовстали" находятся гражданские лица и украинские военные
Фото: EPA

С украинскими военными, которые защищают "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, 4 мая нет связи. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"Сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости – "Азовстали". Наши храбрые ребята обороняют эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по ней из тяжелой артиллерии, танков, авиации, корабли подошли и тоже стреляют по ней. Также надо понимать, что там сейчас находится местное население, мирные жители. Их там сегодня сотни, которые еще два месяца назад пришли туда и ждут спасения", – сказал мэр.

По его словам, в укрытиях "Азовстали" также есть дети.

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит, в безопасности они или нет. Вчера еще была связь, а сегодня, к сожалению, не могу ничего прокомментировать", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что российские оккупанты смогли прорваться на комбинат "Азовсталь". Издание напомнило, что оккупанты второй день штурмуют территорию завода. В подземельях остаются гражданские лица и военные, защищающие "Азовсталь".

"В среду россияне прорвались на завод, который бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет", – пишет "Украинская правда".

Спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге 4 мая сообщил, что РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", были попытки штурмовых действий, пишет "Интерфакс-Украина".

"РФ продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Были попытки штурмовых действий. Периодически продолжаются артиллерийские, ракетно-бомбовые удары с авиации", – заявил он.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.

По состоянию на 3 мая из Мариуполя в Запорожье эвакуировали 156 человек, сообщала Верещук.

Теги: Россия, Мариуполь, штурм, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (718846)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (128861)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (53135)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (49941)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (39054)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (34212)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (22149)
8
"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне (21949)
 
 
 
 