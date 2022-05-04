РФ при поддержке авиации пытается захватить "Азовсталь", эти попытки безуспешны – Генштаб ВСУ

"Продолжаются блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не имеет", – сообщили в Генштабе.

4 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что российские оккупанты смогли прорваться на комбинат "Азовсталь". Издание напомнило, что оккупанты второй день штурмуют территорию завода. В подземельях остаются гражданские лица и военные, защищающие "Азовсталь". Издание, а также мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявили, что связи с украинскими военнослужащими нет.