Россия нанесла Украине убытки минимум на $600 млрд – Зеленский

Зеленский: Сколько нужно денег, чтобы восстановить целые города? Я не думаю, что в XXI веке в Европе и в мире кто-то просчитывал это Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

"Это предварительно. Потому что мы еще не знаем, что произошло в городах, которые сейчас под оккупацией. Например, если мы возьмем Мариуполь – полумиллионный город, там был второй по масштабу металлургический завод "Азовсталь", который защищают наши военные, там постоянные бои – Мариуполь уничтожен полностью. Сколько нужно денег, чтобы восстановить города, целые города? Я не думаю, что в XXI веке в Европе и в мире кто-то просчитывал, что значит восстановить полностью город, где проживало полмиллиона человек. Думаю, это сложная задача. Тем не менее я уверен, что после победы мы сделаем все достаточно быстро", – сказал он.

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