Россия нанесла Украине убытки минимум на $600 млрд – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.
"Это предварительно. Потому что мы еще не знаем, что произошло в городах, которые сейчас под оккупацией. Например, если мы возьмем Мариуполь – полумиллионный город, там был второй по масштабу металлургический завод "Азовсталь", который защищают наши военные, там постоянные бои – Мариуполь уничтожен полностью. Сколько нужно денег, чтобы восстановить города, целые города? Я не думаю, что в XXI веке в Европе и в мире кто-то просчитывал, что значит восстановить полностью город, где проживало полмиллиона человек. Думаю, это сложная задача. Тем не менее я уверен, что после победы мы сделаем все достаточно быстро", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.