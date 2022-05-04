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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия нанесла Украине убытки минимум на $600 млрд – Зеленский

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Зеленский: Сколько нужно денег, чтобы восстановить целые города? Я не думаю, что в XXI веке в Европе и в мире кто-то просчитывал это
Зеленский: Сколько нужно денег, чтобы восстановить целые города? Я не думаю, что в XXI веке в Европе и в мире кто-то просчитывал это
Фото: president.gov.ua

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

"Это предварительно. Потому что мы еще не знаем, что произошло в городах, которые сейчас под оккупацией. Например, если мы возьмем Мариуполь – полумиллионный город, там был второй по масштабу металлургический завод "Азовсталь", который защищают наши военные, там постоянные бои – Мариуполь уничтожен полностью. Сколько нужно денег, чтобы восстановить города, целые города? Я не думаю, что в XXI веке в Европе и в мире кто-то просчитывал, что значит восстановить полностью город, где проживало полмиллиона человек. Думаю, это сложная задача. Тем не менее я уверен, что после победы мы сделаем все достаточно быстро", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.

Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бюджет, Мариуполь, Азовсталь, Владимир Зеленский, убытки, война России против Украины
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