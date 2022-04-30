Россия должна заплатить за разрушение Украины, над этим надо работать уже сейчас – Яресько

Яресько подчеркнула, что средства на восстановление Украины должны тратиться по прозрачной процедуре Фото: Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko / Facebook

Об этом она сказала 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Это деньги российских олигархов, деньги за арестованные активы России за границей и так далее", – сказала она.

Яресько отметила, что в США сейчас рассматриваются законодательные акты, касающиеся российских олигархов. Но по ее мнению, нужно расширить законодательство, чтобы репарации для Украины были более объемными. В частности, может идти речь о специальном налоге.

Эксперт также считает, что Украине необходима поддержка G7 и G20 для восстановления страны.

"План Маршалла – это один донор, поэтому его очень легко координировать. И это должно быть такое сотрудничество, которое будет включать в себя десятки факторов, десятки источников финансирования", – сказала она.

Яресько подчеркнула, что средства на восстановление должны тратиться по прозрачной процедуре.

"Необходимо повышать уровень взаимного доверия. В частности, между самими украинцами, а также между Украиной и донорами. Для того, чтобы эти деньги использовались честно, прозрачно и эффективно", – резюмировала экс-министр.

При этом Яресько считает, что несмотря на необходимость международной поддержки и значительный бюджетный дефицит, у Украины очень устойчивая экономика, поскольку она децентрализована и функциональна. Эксперт прогнозирует, что украинская экономика справится с этим кризисом.