Россия должна заплатить за разрушение Украины, над этим надо работать уже сейчас – Яресько

Об этом она сказала 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Это деньги российских олигархов, деньги за арестованные активы России за границей и так далее", – сказала она.
Яресько отметила, что в США сейчас рассматриваются законодательные акты, касающиеся российских олигархов. Но по ее мнению, нужно расширить законодательство, чтобы репарации для Украины были более объемными. В частности, может идти речь о специальном налоге.
Эксперт также считает, что Украине необходима поддержка G7 и G20 для восстановления страны.
"План Маршалла – это один донор, поэтому его очень легко координировать. И это должно быть такое сотрудничество, которое будет включать в себя десятки факторов, десятки источников финансирования", – сказала она.
Яресько подчеркнула, что средства на восстановление должны тратиться по прозрачной процедуре.
"Необходимо повышать уровень взаимного доверия. В частности, между самими украинцами, а также между Украиной и донорами. Для того, чтобы эти деньги использовались честно, прозрачно и эффективно", – резюмировала экс-министр.
При этом Яресько считает, что несмотря на необходимость международной поддержки и значительный бюджетный дефицит, у Украины очень устойчивая экономика, поскольку она децентрализована и функциональна. Эксперт прогнозирует, что украинская экономика справится с этим кризисом.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине.